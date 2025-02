Schwerer Unfall auf der Aathalstrasse in Uster ZH: Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen in den Gegenverkehr geraten. Dabei wurden fünf Personen verletzt.

Foto: BRK News

Auf einen Blick Schwerer Verkehrsunfall im Aathal: Fünf Verletzte und Verkehrschaos am Morgen

Tanklastwagen mit Diesel kollidierte mit mehreren Fahrzeugen auf der Aathalstrasse

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall passierte am frühen Mittwochmorgen. Ein Autofahrer (18) war auf der Aathalstrasse in Uster ZH unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Das Auto krachte in einen Tanklastwagen, der Diesel geladen hatte, wie BRK News vom Unfallort berichtet. Infolge des Aufpralls kam der Lastwagen ebenfalls auf die Gegenfahrbahn, was zu weiteren Kollisionen mit drei Autos und einem Lieferwagen führte. Insgesamt befanden sich sieben Personen in den Fahrzeugen, fünf davon wurden leicht- bis mittelschwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Spitäler gebracht werden.

Verkehrskonzept Aathal kam zum Einsatz

Die Zisterne des Tanklastwagens blieb glücklicherweise unbeschädigt, sodass keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestand. Die Aathalstrasse gehört zu den meistbefahrenen Verkehrsachsen der Schweiz, täglich passieren über 30'000 Fahrzeuge dieses Nadelöhr. Die Sperrung der Strecke führte am Morgen zu einem Verkehrschaos.

Aufgrund der Situation kam das Verkehrskonzept Aathal zum Einsatz, bei dem die Feuerwehren Uster, Volketswil, Pfäffikon und Wetzikon-Seegräben alarmiert wurden. Sie richteten eine weiträumige Umleitung ein: Der Verkehr von Hinwil nach Uster wurde in Wetzikon über Seegräben und Pfäffikon geführt, während die Gegenrichtung bei der Autobahnausfahrt Uster Nord via Riedikon und Egg umgeleitet wurde. Das bereits vor Jahren eingeführte Konzept bewährte sich erneut und half, das Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Die Kantonspolizei Zürich klärt die genaue Unfallursache derzeit ab.