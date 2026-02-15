DE
Hombrechtikon ZH
Auf Fussgängerstreifen angefahren und schwer verletzt

Schwerer Unfall in Hombrechtikon: Ein 71-jähriger Autofahrer erfasste am Samstagabend auf der Rütistrasse ein Paar auf dem Fussgängerstreifen. Der 34-Jährige und die 32-Jährige wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.
Publiziert: vor 38 Minuten
Möglicherweise wegen der einbrechenden Dunkelheit hat der Autofahrer in Hombrechtikon den Mann und die Frau auf dem Fussgängerstreifen übersehen. Die Polizei rät immer wieder, das Fahrtempo den Lichtverhältnissen anzupassen. (Archivbild)
Foto: URS FLUEELER

Darum gehts

  • Auto erfasst zwei Personen auf Fussgängerstreifen in Hombrechtikon, beide schwer verletzt
  • Unfall geschah am Samstag, 18.15 Uhr, auf der Rütistrasse
  • 71-jähriger Fahrer übersah 34-Jährigen und 32-Jährige beim Überqueren
Ein Mann und eine Frau sind in Hombrechtikon ZH auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie wurden mit einem Helikopter und einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Der 71-jährige Autofahrer hatte den 34-Jährigen und die 32-Jährige auf der Rütistrasse in Hombrechtikon am Samstag gegen 18.15 Uhr übersehen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb.

