Auf Fussgängerstreifen angefahren und schwer verletzt

Schwerer Unfall in Hombrechtikon: Ein 71-jähriger Autofahrer erfasste am Samstagabend auf der Rütistrasse ein Paar auf dem Fussgängerstreifen. Der 34-Jährige und die 32-Jährige wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts Auto erfasst zwei Personen auf Fussgängerstreifen in Hombrechtikon, beide schwer verletzt

Unfall geschah am Samstag, 18.15 Uhr, auf der Rütistrasse

71-jähriger Fahrer übersah 34-Jährigen und 32-Jährige beim Überqueren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Mann und eine Frau sind in Hombrechtikon ZH auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie wurden mit einem Helikopter und einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Der 71-jährige Autofahrer hatte den 34-Jährigen und die 32-Jährige auf der Rütistrasse in Hombrechtikon am Samstag gegen 18.15 Uhr übersehen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb.