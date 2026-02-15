Auf Fussgängerstreifen angefahren und schwer verletzt

Darum gehts
- Auto erfasst zwei Personen auf Fussgängerstreifen in Hombrechtikon, beide schwer verletzt
- Unfall geschah am Samstag, 18.15 Uhr, auf der Rütistrasse
- 71-jähriger Fahrer übersah 34-Jährigen und 32-Jährige beim Überqueren
Ein Mann und eine Frau sind in Hombrechtikon ZH auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie wurden mit einem Helikopter und einem Rettungswagen ins Spital gebracht.
Der 71-jährige Autofahrer hatte den 34-Jährigen und die 32-Jährige auf der Rütistrasse in Hombrechtikon am Samstag gegen 18.15 Uhr übersehen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb.