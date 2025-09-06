Grosseinsatz der Kantonspolizei Zürich beim Lindt-Schokoladenmuseum in Kilchberg. Besucher und Mitarbeiter wurden evakuiert. Die Polizei bestätigt den Einsatz, gibt aber noch keine Details bekannt.

Im Bild das Lindt-Museum in Klichberg ZH. Foto: Google maps

Darum gehts Grosseinsatz der Kantonspolizei Zürich beim Lindt-Schokoladenmuseum in Kilchberg ZH

Evakuierung aller Personen aus Sicherheitsgründen

Polizei bestätigt Einsatz, weitere Informationen folgen im Tagesverlauf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Aufregung am Schokoladenmuseum «Home of Chocolate» von Lindt in Kilchberg ZH. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei sind am Samstagnachmittag herbeigeeilt. «Wir wollten ins Museum, aber hier werden gerade alle Personen evakuiert», sagt eine Frau zu «Blue News».

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von Blick den Einsatz. Weitere Informationen dazu kann Kapo-Sprecher Ralph Hirt aber nicht geben. Nur so viel: Der Einsatz ist noch nicht vorbei.

Und: Das Museum ist telefonisch aktuell nicht erreichbar. Eine Stimme vom Band erklärt: «Aufgrund einer technischen Störung kann der Anruf nicht entgegengenommen werden.»

+++ Update folgt +++