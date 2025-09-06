Im Bild das Lindt-Museum in Klichberg ZH.
Foto: Google maps
Darum gehts
- Grosseinsatz der Kantonspolizei Zürich beim Lindt-Schokoladenmuseum in Kilchberg ZH
- Evakuierung aller Personen aus Sicherheitsgründen
- Polizei bestätigt Einsatz, weitere Informationen folgen im Tagesverlauf
Johannes HilligRedaktor News
Aufregung am Schokoladenmuseum «Home of Chocolate» von Lindt in Kilchberg ZH. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei sind am Samstagnachmittag herbeigeeilt. «Wir wollten ins Museum, aber hier werden gerade alle Personen evakuiert», sagt eine Frau zu «Blue News».
Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von Blick den Einsatz. Weitere Informationen dazu kann Kapo-Sprecher Ralph Hirt aber nicht geben. Nur so viel: Der Einsatz ist noch nicht vorbei.
Und: Das Museum ist telefonisch aktuell nicht erreichbar. Eine Stimme vom Band erklärt: «Aufgrund einer technischen Störung kann der Anruf nicht entgegengenommen werden.»
+++ Update folgt +++