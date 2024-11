Zwei Schweizer wurden in Regensdorf nach einem Einbruch in ein Jugendhaus verhaftet. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die die Täter kurz darauf festnahm. Die Jugendlichen stahlen elektronische Geräte und Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken.

Die Polizei konnte zwei Teenie-Einbrecher festnehmen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/Walter Bieri

Auf einen Blick Zwei jugendliche Einbrecher in Regensdorf verhaftet nach Notruf eines Zeugen

Täter brachen in Jugendhaus ein und stahlen elektronische Geräte und Bargeld

16-jährige Schweizer erbeuteten Waren im Wert von mehreren hundert Franken

Johannes Hillig Redaktor News

«Hier wird gerade eingebrochen» meldete ein Mann kurz nach 16 Uhr via Notrufnummer 117 der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich. Die sofort ausgelöste Fahndung führte nur wenige Minuten später zur Verhaftung der zwei Tatverdächtigen. Bei ihnen handelt es sich um zwei 16-jährige Schweizer.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Tatverdächtigen in ein Jugendhaus eingebrochen und stahlen daraus elektronische Geräte sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Franken. Das Forensische Institut Zürich sicherte Spuren am Tatort. Ob die Täter für weitere Delikte verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft.

Die Polizei gibt in diesem Rahmen drei einfache Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann:

• Haus- und Wohnungstüren immer abschliessen

• Anwesenheit simulieren

• Verdächtige Beobachtungen sofort der Notrufnummer 117 melden