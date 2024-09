Am Freitagabend wurde ein Kind in Stallikon lebensbedrohlich verletzt. Ein Auto war mit dem Mädchen kollidiert.

Kind (6) bei Kollision in Stallikon ZH lebensbedrohlich verletzt

Vorfall in Sammelgarage

Kurz zusammengefasst Mädchen (6) in Garage von Auto erfasst und schwer verletzt

Unfallhergang wird von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersucht

Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17.30 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag gegen 17.30 Uhr fuhr ein Automobilist (49) in die private Sammelgarage, um sein Fahrzeug auf seinem Parkplatz abzustellen. Aus zurzeit nicht geklärten Gründen kam es zur Kollision mit einem Mädchen (6) , das sich in der Garage aufhielt. Das Kind erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen.

Der genaue Unfallhergang ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft untersucht. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts FOR aufgeboten.