Die E-Bike-Fahrerin musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht werden. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Gemäss Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich lenkte ein 49-jähriger Lastwagenfahrer am Montag um etwa 07.45 Uhr sein Fahrzeug auf der Kalkbreitestrasse stadteinwärts. Zur selben Zeit fuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem E-Bike ebenfalls auf der Kalkbreitestrasse in die gleiche Richtung. Bei der Zurlindenstrasse bog der Lastwagen nach rechts in diese ein und es kam zur Kollision mit dem E-Bike. Dabei wurde die 44-Jährige lebensbedrohlich verletzt und musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden.

Der Unfallhergang ist unklar und wird durch die Staatsanwaltschaft Zürich und die Stadtpolizei Zürich abgeklärt, wie es in dem Communiqué der Stadtpolizei heisst. Es werden Zeugen gesucht.

Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zum Unfallhergang vom Montagmorgen, 13. Januar 2025 um etwa 07.45 Uhr, bei der Verzweigung Kalkbreite-/Zurlindenstrasse, zwischen dem Goldbrunnenplatz und dem Bahnhof Wiedikon, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.