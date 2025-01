Heftiger Unfall in Langnau am Albis ZH Audi RS3 erfasst Fussgänger und knallt in Haus – Mann tot (†43)

Ein 43-jähriger Mann ist bei einem Autounfall am Mittwochabend in Langnau am Albis ZH tödlich verletzt worden. Ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde schwer und ein Fussgänger mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.