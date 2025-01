Schwerer Unfall auf der Strasse zwischen Weiach und Kaiserstuhl: Ein Pkw und ein Lieferwagen prallten frontal aufeinander. Zwei Personen wurden verletzt, eine Person musste per Helikopter ins Spital geflogen.

1/5 Am Mittwochnachmittag kam zwischen Weiach und Kaiserstuhl zu einem heftigen Frontalcrash zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen. Foto: Lesereporter

Auf einen Blick Heftiger Frontalcrash zwischen Weiach und Kaiserstuhl

Eine Person musste per Helikopter ins Spital geflogen werden

Zwei Verletzte, eine Person im Krankenwagen behandelt

Daniel Macher Redaktor News

Am Mittwochnachmittag kam es zwischen Weiach und Kaiserstuhl zu einem heftigen Frontalcrash zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen. Wie die Kantonspolizei gegenüber Blick bestätigte, gab es zwei Verletzte. Eine Person musste mit dem Helikopter zur Behandlung in ein Spital geflogen werden. Die andere Person wurde in einem Krankenwagen behandelt.

Eine Leserin berichtete gegenüber Blick, dass sich aufgrund des Unfalls ein langer Stau bildete. Ob sich dieser inzwischen aufgelöst hat, konnte sie nicht sagen.

Über die Schwere der Verletzungen und ob noch weitere Personen involviert waren, ist bislang nichts bekannt. Die Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort. Die Polizei wird in Kürze weitere Informationen bekannt geben.