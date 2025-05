Haustiere Der Zürcher Hundeboom ist gebremst

Der Hundeboom im Kanton Zürich ist gebremst: Die Zahl der Vierbeiner hat im vergangenen Jahr nicht mehr so stark zugenommen wie in den Corona-Jahren. Dies schlägt sich auch in der Zahl der Hundebisse nieder, die dem Veterinäramt gemeldet wurden.

Publiziert: 10:31 Uhr