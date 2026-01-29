In Zürich entsteht das erste queer-freundliche Alterszentrum

In Zürich ist am Donnerstag der Grundstein für das erste queer-freundliche Alterszentrum der Schweiz gelegt worden. Im Espenhof sind 26 Wohnungen für Angehörige der LGBTIQ+-Gemeinschaft reserviert.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Willkommen sind alle, sofern sie Lesben, Schwule und andere queere Menschen akzeptieren. Wie Andy Leemann, ab Februar Direktor der Gesundheitszentren für das Alter, gegenüber Keystone-SDA sagte, sollen Interessierte von Anfang an wissen, dass im Espenhof Toleranz herrscht.

Insgesamt umfasst das neue Zentrum 138 Wohnungen und eine Pflegewohngruppe. Ein Wohnhaus ist für queere Menschen reserviert. Ab Frühling 2028 soll das Zentrum bezugsbereit sein, wie die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte. Die Stiftung betreibt 35 Siedlungen mit über 2000 bezahlbaren Wohnungen.

Konkret über das Projekt diskutierte der Verein Queer Altern seit 2018 mit Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP). «Wir wollen mit unserer Altersstrategie Vielfalt abbilden», sagte Hauri bei der Grundsteinlegung.