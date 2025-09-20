Tausende Abtreibungsgegner ziehen durch Zürich-Oerlikon

Mit Kreuzen, christlichen Liedern und einem überdimensionalen Kinderwagen sind am Samstagnachmittag rund zweitausend Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner durch Zürich-Oerlikon gezogen. Die Stadtpolizei war mit einem Grossaufgebot präsent.

Der religiös geprägte "Marsch fürs Läbe" findet seit 2010 statt, immer am Samstag vor dem Buss- und Bettag. Foto: Andreas Becker

Darum gehts Polizei schützt «Marsch fürs Läbe» vor linksextremen Störversuchen

US-Rednerin Gianna Jessen überlebte eine Abtreibung mit Salzlösung

Seit 2010 findet der Marsch jährlich vor Buss- und Bettag statt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dutzende Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur flankierten den «Marsch fürs Läbe», weil Linksextreme auf Velos versuchten, die «Pro Life»-Kundgebung zu stören. Mehrfach wurden Böller gezündet.

Die Polizei konnte ein Aufeinandertreffen der Gruppierungen jedoch zunächst verhindern. Aber auch bei zahlreichen Passantinnen und Passanten kam der christlich-konservative Aufmarsch nicht gut an. Sie buhten die singenden Demonstrantinnen und Demonstranten aus.

US-Rednerin spricht über eigene Abtreibung

Beim Besammlungsort waren bereits Sicherheitsmassnahmen nötig. Der ganze Marktplatz Oerlikon wurde mit Sichtschutz abgegittert. Hauptrednerin war die US-amerikanische Aktivistin Gianna Jessen, die eine Abtreibung mit Salzlösung überlebte und heute als christliche Abtreibungsgegnerin aktiv ist.

Die Organisatoren des «Marsch fürs Läbe» beantragten eigentlich einen Demonstrationszug durch die Zürcher Innenstadt. Die Stadtpolizei lehnte dies jedoch aus Platz- und Sicherheitsgründen ab. In der Vergangenheit war es schon zu grösseren Krawallen gekommen.

Dass sie auch in diesem Jahr in Oerlikon bleiben mussten, verstehen die Abtreibungsgegner nicht. Sie seien friedlich. Andere Demonstrationen, bei denen es zu Sachbeschädigungen und Gewalt komme, würden in der Zürcher Innenstadt hingegen geduldet.

Der religiös geprägte «Marsch fürs Läbe» findet seit 2010, immer am Samstag vor dem Buss- und Bettag statt.