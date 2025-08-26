Pro-Palästina-Prozess an Zürcher Gericht

Vier Pro-Palästina-Aktivisten haben sich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Zürich eingefunden. Sie sollen die ETH-Haupthalle illegal besetzt haben. Ein grosses Polizeiaufgebot begleitete den Prozess.

Rund 70 Pro-Palästina-Aktivisten demonstrierten am 31. Mai 2024 in der ETH. Mehrere Personen weigerten sich, nach Auffroderung der Polizei, das Gebäude zu verlassen. Vier stehen nun vor Gericht. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

Darum gehts Verteidiger stellten Ausstandsbegehren gegen Einzelrichterin, Prozess fand dennoch statt

Richterin erlaubte einigen Aktivisten Teilnahme trotz Platzmangel und fehlender Anmeldung

Rund 50 Personen protestierten friedlich vor dem Bezirksgericht Zürich

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Verteidiger stellten zu Beginn des Prozesses ein Ausstandsbegehren gegen die Einzelrichterin. Diese hielt fest, dass der Prozess dennoch stattfinden soll.

Vor dem Bezirksgericht Zürich fand am Morgen eine Solidaritätskundgebung statt. Rund 50 Personen protestierten friedlich. Viele wollten danach am Prozess teilnehmen, einige davon liess die Richterin zu. Sie verwies auf die Platzverhältnisse und die fehlende Anmeldung der Aktivistinnen und Aktivisten.

Die Polizei kontrollierte Ausweise und Taschen und tastete die Personen ab. Einer der beiden Verteidiger wähnte sich dabei an einem «Terroristenprozess».