Bei einem Brand am Montagnachmittag in einem Garagenbetrieb in Adliswil ist grosser Sachschaden entstanden. Sieben Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Brand in Adliswil ZH! Gegen 15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung ein, dass in einem Garagenbetrieb an der Zürichstrasse in Adliswil ein Brand ausgebrochen ist. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehren löschten das Feuer in einer Spritzkabine sowie im Bereich der Lüftungsanlage, heisst es in einem Communiqué der Kantonspolizei Zürich.

Mehrere Mitarbeitende waren vom Feuer betroffen. Sieben Personen wurden medizinisch betreut. Drei davon wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht.

Sachschaden bis zu 1 Million Franken

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken bis hin zu einer Million Franken. Die Abklärungen zur Brandursache laufen noch. Die Kantonspolizei Zürich sicherte vor Ort Spuren und führte erste Befragungen durch.

Zusammen mit der Kantonspolizei und den Feuerwehren standen die Rettungsdienste von Schutz und Rettung Zürich sowie vom Seespital Horgen, das Drohnenpikett von Schutz und Rettung Zürich, der Statthalter des Bezirks Horgen und ein Inspektor der Gebäudeversicherung Zürich.

Die Moosstrasse musste für den Individualverkehr sowie den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr von Adliswil übernahm die Verkehrslenkung.