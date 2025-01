Babyboom in Winterthur: Das Kantonsspital meldet einen Geburtenrekord für 2024 mit 2154 Neugeborenen. Elina löst Mia als beliebtester Mädchenname ab, Matteo bleibt Spitzenreiter bei den Jungen.

So viele Geburten wie noch nie im Kantonsspital Winterthur

2154 Babys wurden vergangenes Jahr im Zentrumsspital geboren. Foto: Marcus Gyger

Auf einen Blick Rekordgeburten im Kantonsspital Winterthur 2024. Elina und Matteo beliebteste Namen

KSW meldet deutlichen Anstieg der Geburten im Vergleich zu Vorjahren

2154 Babys wurden 2024 geboren, 149 mehr als im Jahr 2023

Im Kantonsspital Winterthur haben 2024 so viele Kinder das Licht der Welt erblickt wie in keinem Jahr zuvor. 2154 Babys wurden vergangenes Jahr im Zentrumsspital geboren.

Das übertrifft die Geburtenzahlen der Vorjahre noch einmal deutlich, wie das Kantonsspital Winterthur (KSW) am Freitag mitteilte. 2023 kamen 2005 Kinder am KSW zur Welt, 2022 waren es deren 1918.

«Wir dürfen mit Sicherheit sagen, dass das KSW dank Kompetenz und Warmherzigkeit bei werdenden Eltern sehr beliebt ist. Gleichzeitig verdanken wir diesen Rekord dem grossen Engagement aller Mitarbeitenden. Dass uns so viele Eltern ihr Vertrauen schenken, ist ein grosser Ansporn für das ganze Team», wird Leila Sultan-Beyer, Chefärztin und Leiterin der Klinik für Geburtshilfe am KSW, in der Mitteilung zitiert.

Elina ist beliebtester Name

Auch das Angebot der hebammengeleiteten Geburt werde sehr geschätzt, wie Leila Sultan-Beyer weiter ausführt. Insgesamt entschieden sich im letzten Jahr 51 Gebärende dafür.

Der beliebteste Mädchenname des letzten Jahres lautet Elina, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Er löst den Vorjahrsfavoriten Mia ab. Bei den Bubennamen habe Matteo seinen Spitzenplatz verteidigen können.