Gebäude am Lindenhof in Zürich in Vollbrand

In der Nacht auf Montag begann das Freimaurerzentrum «Modestia cum Libertate» am Lindenhof in Zürich lichterloh zu brennen. Verletzte gibt es keine, doch der Löscheinsatz dauert bis weit in die Nacht. Der Brandort liegt bei einem beliebten Aussichtspunkt.

Darum gehts Gebäude am Lindenhof in Zürich brennt Montag Nacht komplett aus

Betroffen ist das Freimaurerzentrum «Modestia cum Libertate» im Stadtzentrum

Einsatz dauert an, seit Mitteilung um 3.30 Uhr keine Verletzten

Mitten in Zürich, auf dem Lindenhof, steht in der Nacht auf Montag ein historisches Gebäude in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, wie Schutz und Rettung auf der Plattform X mitteilte. Doch die Löschung ist schwierig und dauert an.

Bei dem Gebäude handelt es sich um das «Modestia cum Libertate», sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.

Beliebter Aussichtspunkt

Das Gebäude liegt gleich bei einem der beliebtesten Aussichtspunkte in Zürich – beliebt unter Touristen wie auch Einheimischen, um auf Sitzbänken oder der Lindenhofmauer zu verweilen und über die Limmat und Altstadt zu blicken.

Der Löscheinsatz war zum Zeitpunkt der Kommunikation gegen 3.30 Uhr noch im Gange. «Er wird voraussichtlich noch lange dauern», sagte der Sprecher.