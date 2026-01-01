Am Silvesterabend wurde in Meilen ZH ein 39-jähriger Deutscher durch Messerstiche schwer verletzt. Die Polizei nahm eine 40-jährige Schweizerin fest, die unter dringendem Tatverdacht steht. Die Ermittlungen laufen.

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem Gewaltdelikt ist am Silvesterabend in Meilen ZH ein Mann schwer verletzt worden. Die Polizei nahm eine tatverdächtige Frau fest. Kurz nach 18.15 Uhr gingen mehrere Meldungen in der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich ein, wonach ein Mann in Meilen niedergestochen worden sei.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte fanden einen Mann vor, der mehrere Stichverletzungen aufwies. Der 39-jährige Mann aus Deutschland musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden.

40-jährige Frau im Verdacht

Die Stadtpolizei Uster konnte kurze Zeit später unweit des Tatorts eine 40-jährige Schweizerin festnehmen. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Frau dem Mann die Verletzungen mit einer Stichwaffe zugefügt hat. Die Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich. Das Forensische Institut Zürich sicherte Spuren am Tatort.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizeien Uster und Wetzikon, der Rettungsdienst des Spitals Männedorf, ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich sowie das Forensische Institut Zürich FOR im Einsatz.