Nach Prügelei an Dorffest
Winterthurer Polizei verhaftet mutmassliche Schläger-Truppe

In Winterthur hat die Stadtpolizei fünf Verdächtige festgenommen, die nach dem Veltheimer Dorffest zwei 18-Jährige angegriffen haben sollen. Ein Opfer musste ins Spital. Die Beschuldigten, teils minderjährig, stehen nun vor der Jugend- und Staatsanwaltschaft.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Die Täter sind teils noch minderjährig.
Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Stadtpolizei Winterthur hat fünf mutmassliche Schläger verhaftet, die am 25. Mai nach der Veltemer Dorfet (Veltheimer Dorffest) zwei 18-jährige Männer verprügelt haben sollen. Einer der jungen Männer musste damals von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Ein Teil der Verdächtigen ist noch minderjährig. Die Beschuldigten müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft respektive vor der Staatsanwaltschaft verantworten, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.

