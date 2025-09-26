In Winterthur hat die Stadtpolizei fünf Verdächtige festgenommen, die nach dem Veltheimer Dorffest zwei 18-Jährige angegriffen haben sollen. Ein Opfer musste ins Spital. Die Beschuldigten, teils minderjährig, stehen nun vor der Jugend- und Staatsanwaltschaft.

Die Täter sind teils noch minderjährig. Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Stadtpolizei Winterthur hat fünf mutmassliche Schläger verhaftet, die am 25. Mai nach der Veltemer Dorfet (Veltheimer Dorffest) zwei 18-jährige Männer verprügelt haben sollen. Einer der jungen Männer musste damals von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Ein Teil der Verdächtigen ist noch minderjährig. Die Beschuldigten müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft respektive vor der Staatsanwaltschaft verantworten, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.