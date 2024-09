Zürcher Kantonsrat will Ausbildung von Pflegefachleuten fördern

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung in der Pflege verpflichtet die kantonalen Fachschulen, die Zahl der Abschlüsse in Pflege HF zu erhöhen.

Sie sollen beispielsweise Massnahmen ergreifen, um die Ausbildung bekannter zu machen und die Zahl der Ausbildungsabbrüche zu reduzieren. Zudem soll die Ausbildung mit Förderbeiträgen attraktiver gemacht werden.

Der Kantonsrat hat das Einführungsgesetz am Montag in erster Lesung beraten. Die Stossrichtung des Gesetzes war unbestritten. Die definitive Verabschiedung des Gesetzes erfolgt in zweiter Lesung an einer der nächsten Kantonsratssitzungen.

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag die kantonale Umsetzung der Pflegeinitiative beraten. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

Am 28. November 2021 haben die Stimmberechtigten der Pflegeinitiative zugestimmt. Die Initiative verlangt vom Bund und den Kantonen Investitionen in die Ausbildung des Pflegepersonals sowie bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Der Bundesrat hat daraufhin eine zweistufige Umsetzung beschlossen.