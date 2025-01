Polizei durchsucht Lokal bei Zürcher Langstrasse zum zweiten Mal

Die Zürcher Stadtpolizei und die Eidgenössische Spielbankenkommission haben am Dienstagabend ein Lokal in der Nähe der Langstrasse wegen mutmasslichen illegalen Geldspielen durchsucht - zum zweiten Mal innert knapp zwei Wochen.

Die Zürcher Stadtpolizei hat ein Lokal im Kreis 4 durchsucht, in dem wiederholt illegale Geldspiele durchgeführt worden sein sollen. (Symbolbild) Foto: WALTER BIERI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Es seien anonyme Hinweise eingegangen, dass im Lokal im Kreis 4 erneut Spielbankenspiele durchgeführt worden seien, teilte die Eidgenössische Spielbankenkommission am Mittwoch mit.

Bei der Hausdurchsuchung wurden gemäss Mitteilung verschiedene PC-Stationen, Mobiltelefone, weitere Datenträger und diverse Unterlagen sichergestellt. Auch Bargeld in Höhe von knapp 1000 Franken wurde beschlagnahmt. Zwei Beschuldigte wurden befragt. Diese müssen sich wegen Verstössen gegen das Geldspielgesetz verantworten.

Das Lokal in der Nähe der Zürcher Langstrasse geriet nicht zum ersten Mal in den Fokus der Ermittler. Bereits am 11. Januar hatte die Spielbankenkommission dort eine Hausdurchsuchung durch die Stadtpolizei Zürich angeordnet.

Wer Spielbankenspiele ohne die dafür nötigen Konzessionen durchführt, organisiert oder zur Verfügung stellt, macht sich strafbar, heisst es in der Mitteilung. «Das Geldspielgesetz sieht Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen für das Betreiben illegaler Spielbankenspiele vor.»