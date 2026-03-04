DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Video zeigt die Unfallstelle in Glattbrugg ZH
Fussgängerin gestorben
Video zeigt die Unfallstelle in Glattbrugg ZH
Am Mittwoch ist es in Glattbrugg ZH zu einem schweren Unfall gekommen. Es passierte mittags gegen 13 Uhr. Eine Frau ist tot.
Publiziert: vor 14 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Unfälle Schweiz
1:06
«Eventuelles Raserdelikt»
Audi-Fahrer (29) crasht nach Überholmanöver
0:48
Ende Januar 2026
Video zeigt die Unfallstelle in Urtenen-Schönbühl BE
1:10
Unfall in Meilen ZH
Familien-Porsche kracht frontal in Volvo
1:23
Sprecher der Kapo St. Gallen
«Das Auto prallte frontal gegen die Lärmschutzwand»
1:03
Im Zürcher Berufsverkehr
Autofahrer bei Kollision mit Bus verletzt
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen