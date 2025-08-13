Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ist es ernst. Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin reist Selenski nach Berlin, um sich mit den Europäern abzustimmen.

Reist persönlich nach Berlin: Ukraine-Präsident Wolodimir Foto: imago/Christian Spicker

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski werden heuten gemeinsam eine Videoschalte mit US-Präsident Trump abhalten. Das Thema: der bevorstehende Gipfel in Alaska, bei dem sich Kreml-Chef Putin und US-Präsident Trump treffen, um die Linien für eine mögliche Friedenslösung auszuloten.

Zunächst hiess es, das Treffen finde rein virtuell statt. Nun reist Selenski persönlich nach Berlin, wie «BIld» berichtet. Die Ankunft ist für Mittag erwartet. Er wird gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz an der Videoschalte mit US-Präsident Donald Trump im Kanzleramt teilnehmen. Danach soll vor der Presse informiert werden.

Ziel: Starke europäische Position äussern

Das Ziel: man will vor dem Trump-Putin-Treffen vom Freitag die gemeinsamen Linien abstecken. Beim Merz-Gipfel werden mehrere europäische Regierungschefs teilnehmen, genauso wie die Spitzen der EU und Nato-Generalsekretär Mark Rutte (58). Das Treffen unterstreicht, dass sich die Europäer nicht aus einem Gespräch um eine Friedenslösung heraus drängen lassen wollen. Es soll verhindert werden, dass über den Kopf der Ukraine weg entschieden wird.

Geplant ist ein wahrer Gesprächsmarathon. Blick wird dich in unserem Liveticker über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten.