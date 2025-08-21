Am Mittwochmittag hat ein Mann in der S12 zwischen Dachsen ZH und Marthalen ZH wahllos Passagiere attackiert. Dabei verletzte er eine Frau. Der Mann wurde anschliessend durch die Kantonspolizei Zürich verhaftet.

Der Angreifer wurde von der Kantonspolizei Zürich festgenommen. Foto: pkp/Pius Koller

Valentin Köpfli Redaktor News

Schock im Regionalzug: Am Mittwoch gegen 13 Uhr pöbelte ein 25-jähriger Schweizer diverse Passagiere der S12 in Richtung Brugg AG an. Als er eine Frau in einem Abteil attackierte, stellte sich eine 20-jährige Frau dem Mann couragiert in den Weg, wodurch die attackierte Frau sich in Sicherheit bringen konnte. Daraufhin griff der Mann die 20-Jährige an und verletzte diese. In Marthalen konnte die junge Frau aussteigen und sich ebenfalls in Sicherheit bringen. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Als der Zug in Andelfingen stoppte, hielt die in der Zwischenzeit alarmierte Kantonspolizei Zürich den Mann im Zug an und verhafte ihn. Die 20-Jährige erstattete in der Folge Anzeige und die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugenaufruf

Personen, die zum beschriebenen Vorfall sachdienliche Hinweise machen können, insbesondere die Frau, welche sich durch das couragierte Einschreiten der 20-Jährigen in Sicherheit bringen konnte, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen.