Im Flussbad Oberer Letten Mann (†25) nach Badeunfall in Zürich verstorben

Am Mittwochabend kam es in der Stadt Zürich im Kreis 6 zu einem Badeunfall. Ein Mann wurde aus dem Wasser geborgen und verstarb trotz Reanimationsmassnahmen noch am selben Tag im Spital.

Publiziert: 13:44 Uhr | Aktualisiert: vor 20 Minuten