Flucht Polizei verhaftet in Urdorf ZH zwei Männer in gestohlenem Auto

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmittag in Urdorf zwei 18-Jährige in einem gestohlenen Auto verhaftet. Der Fahrzeuglenker beging gemäss der Polizei während der vorangegangenen Flucht mehrere Verkehrsdelikte. Zudem besass er keinen Führerausweis.

Publiziert: vor 8 Minuten