Am Freitagmorgen stand der Kiosk Josefwiese in Zürich in Vollbrand. Schutz & Rettung Zürich löschte das Feuer rasch – die Brandursache ist noch unklar.

1/5 Aus dem Gebäude schossen hohe Flammen. Foto: Schutz & Rettung Zürich

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schutz & Rettung Zürich hat am Freitagmorgen den Kiosk Josefwiese löschen müssen. Das Gebäude stand in Vollbrand, wie Bilder vom X-Account von Schutz & Rettung zeigen. «Einsatz am frühen Morgen in einer Parkanlage», heisst es über dem Beitrag.

Beim Brand kam es zu einer grossen Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Nachlöscharbeiten laufen derzeit.

Die Brandursache ist noch unklar.