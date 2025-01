Ein Mann musste sich am Montagnachmittag in Steinmaur ZH über den Balkon aus seiner brennenden Wohnung retten. Dutzende weitere Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Brandursache und Schadenshöhe sind aktuell noch unklar.

Rund ein Dutzend Bewohner evakuiert, Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken geschätzt

Kurz nach 16.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung über einen Wohnungsbrand in Steinmaur ZH ein. Die rasch eingetroffenen Rettungskräfte evakuierten rund ein Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus. Ein Mann (68) musste von der Feuerwehr über den Balkon im ersten Stock aus der Brandwohnung gerettet werden. Er wurde schwer verletzt in ein Spital gebracht. Eine Rettungssanitäterin erlitt bei ihrem Einsatz eine Rauchgasvergiftung und musste ebenfalls ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken belaufen. Die Wohnung des verletzten Mannes ist vorerst nicht bewohnbar. Alle anderen Mieterinnen und Mieter konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt des Spitals Bülach sowie der Sicherheitsvorstand der Gemeinde Steinmaur im Einsatz.