Ein Brand in einem Materialraum eines Sportausbildungszentrums in Niederhasli verursachte am Samstagvormittag einen Sachschaden von über 100'000 Franken. Verletzt wurde niemand. Die Ursache wird untersucht, Brandstiftung wird ausgeschlossen.

Auf dem GC-Campus in Zürich Niederhasli ist es zu einem Brand gekommen. Foto: Leserreporter

Darum gehts Brand in Sportausbildungszentrum in Niederhasli, niemand verletzt

Feuer brach in einem Materialraum aus und wurde schnell gelöscht

Sachschaden beträgt über 100'000 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Beim Brand in einem Materialraum im GC-Campus in Niederhasli ist am Samstagvormittag ein Sachschaden in der Höhe von über 100'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 10.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung über einen Brand im Sportausbildungszentrum ein. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer, welches in einem Materialraum ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und am Inventar wird auf über 100'000 Franken geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Auch der Klub bestätigt gegenüber Blick den Brand. «Die Grasshopper Fussball AG steht in Austausch mit den Behörden und unterstützt die laufenden Abklärungen», heisst es.

Die genaue Ursache des Feuers ist zurzeit nicht geklärt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf, die Feuerwehr Niederhasli sowie vorsorglich der Rettungsdienst des Spitals Limmattal im Einsatz.