DE
FR
Abonnieren

Feuer in Niederhasli ZH
Brand auf GC-Campus – erheblicher Sachschaden

Ein Brand in einem Materialraum eines Sportausbildungszentrums in Niederhasli verursachte am Samstagvormittag einen Sachschaden von über 100'000 Franken. Verletzt wurde niemand. Die Ursache wird untersucht, Brandstiftung wird ausgeschlossen.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Auf dem GC-Campus in Zürich Niederhasli ist es zu einem Brand gekommen.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Brand in Sportausbildungszentrum in Niederhasli, niemand verletzt
  • Feuer brach in einem Materialraum aus und wurde schnell gelöscht
  • Sachschaden beträgt über 100'000 Franken
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Daniel Macher und Tobias Wedermann

Beim Brand in einem Materialraum im GC-Campus in Niederhasli ist am Samstagvormittag ein Sachschaden in der Höhe von über 100'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 10.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung über einen Brand im Sportausbildungszentrum ein. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer, welches in einem Materialraum ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und am Inventar wird auf über 100'000 Franken geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Auch der Klub bestätigt gegenüber Blick den Brand. «Die Grasshopper Fussball AG steht in Austausch mit den Behörden und unterstützt die laufenden Abklärungen», heisst es. 

Die genaue Ursache des Feuers ist zurzeit nicht geklärt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf, die Feuerwehr Niederhasli sowie vorsorglich der Rettungsdienst des Spitals Limmattal im Einsatz.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich