Am Samstag hat die Kantonspolizei Zürich eine Diebesbande ertappt und verhaftet. Die kolumbianische Gang hatte mehr als 40 Handys geklaut.

1/4 Die Diebesbande verpackte die Handys in Alufolie. Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Sechs Personen aus Kolumbien wegen Handydiebstählen in Zürich verhaftet

Gestohlene Mobiltelefone in Alufolie eingepackt und im Wald versteckt

Rund vierzig gestohlene Handys in einer Plastiktasche sichergestellt

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr fielen Fahndern der Kantonspolizei Zürich beim Bellevue eine Frau und ein Mann auf, die damit beschäftigt waren, bei einem zuvor gestohlenen Mobiltelefon die SIM-Karte zu entfernen. Die beiden Personen wurden kontrolliert und verhaftet. Etwa 30 Minuten später ertappten Fahnder ebenfalls beim Bellevue zwei weitere Männer beim Diebstahl eines Mobiltelefons. Auch sie wurden festgenommen. Das geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei hervor.

Intensive Ermittlungen ergaben eine Verbindung der vier Personen zueinander sowie zu deren Unterkunft in Wald ZH. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung wurden zwei weitere Frauen angetroffen und ebenfalls verhaftet. In ihrem Fahrzeug stellten die Fahnder drei in Alufolie eingepackte Mobiltelefone sicher. In der Nähe der Unterkunft fand die Kantonspolizei in einem Waldstück eine Plastiktasche mit rund vierzig in Alufolie eingepackten Mobiltelefonen. Auch diese konnten der verhafteten Diebesbande zugeordnet werden.

Die sechs aus Kolumbien stammenden und illegal anwesenden Personen im Alter von 20 bis 46 Jahren wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die Kantonspolizei Zürich bittet Personen, denen Gegenstände gestohlen wurden, umgehend über unseren Online-Polizeiposten eine Anzeige zu erstatten. Dies gilt auch für Personen, die ihr gestohlenes Mobiltelefon orten konnten.