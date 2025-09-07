Am Flughafen in Zürich wurden über das Wochenende vier Personen festgenommen. Drei Frauen sollen Tabak im Wert von 12'000 Franken und ein Mann Schmuck im Wert von 200'000 Franken in Zürich gestohlen haben.

Am Freitagnachmittag fielen Polizisten im Duty-Free-Shop zwei Frauen auf, die sich verdächtig verhielten. Bei der Kontrolle ihres Gepäcks stellten sie gestohlene Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Franken fest. Ermittlungen führten rasch zu einer dritten Mittäterin, die ebenfalls grosse Mengen unbezahlter Ware bei sich trug. Gesamthaft versteckte das Trio Tabakwaren im Wert von über zwölftausend Franken in ihrem Gepäck.

Die drei Rumäninnen im Alter von 22 bis 35 Jahren wurden verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Abklärungen zu weiteren möglichen Straftaten sind im Gang.

Am Sonntagmorgen überprüften Fahnder im Gate-Bereich einen Mann, dessen Signalement mit jenem des Täters eines kürzlich verübten Schmuckdiebstahls übereinstimmte. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht: Der 67-jährige Pole ist dringend tatverdächtig, in einer Zürcher Boutique Schmuck im Wert von über 200'000 Franken gestohlen zu haben. Er wurde ebenfalls verhaftet und der Staatsanwaltschaft übergeben.