Das Zürich Openair fand erstmals an zwei Wochenenden statt.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Festivalgelände sei an den vier Tagen gut besucht gewesen, wurde Rolf Ronner, Geschäftsführer des Festivals, in einer Medienmitteilung vom Sonntagmorgen zitiert.

An den vergangenen zwei Wochenenden gab es demnach 40 Konzerte und 24 DJ-Sets. Als internationale Headliner standen etwa Martin Garrix, Macklemore und Sam Smith auf der Bühne. Aus der Schweizer Musikszene traten Nemo, Dabu Fantastic, Naomi Lareine und Caroline Alves auf. Mit dem Zürich Openair klingt der Festival-Sommer in der Schweiz jeweils aus.

Das Openair dauerte einen Tag kürzer als im Vorjahr. Allerdings musste das Festival 2023 an einem Abend wegen eines Gewitters abgebrochen und evakuiert werden. Im Jahr 2022 besuchten etwas mehr als 100'000 Personen das damals fünftägige Festival.

Nächstes Jahr wird das Musikfestival in Rümlang wieder an zwei Wochenenden stattfinden: am 22. und 23. August sowie am 29. und 30. August 2025.