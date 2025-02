Zwei bewaffnete Männer überfielen am Montagmorgen die Postfiliale in Niederhasli. Sie bedrohten eine Angestellte und erbeuteten wenige Tausend Franken. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern.

Am Montagmorgen überfielen zwei unbekannte Männer die Postfiliale in Niederhasli. Sie entkamen unerkannt. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Daniel Macher Redaktor News

Am Montagmorgen überfielen zwei unbekannte Männer die Postfiliale in Niederhasli. Sie entkamen unerkannt. Kurz vor 8 Uhr bedrohten zwei bewaffnete Männer eine 43-jährige Angestellte am Personaleingang und drängten sie in die Postfiliale. Im Schalterraum zwangen sie die Frau zur Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf flüchteten die Unbekannten mit einer Beute von wenigen Tausend Franken Bargeld durch den Hinterausgang.

Die sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizeikräfte blieb bislang ergebnislos. Am Tatort sicherten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich FOR Spuren. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich stand die Kommunalpolizei RONN an der Fahndung im Einsatz.

Die Männer seien dunkel gekleidet gewesen und mit Faustfeuerwaffen bewaffnet gewesen sein.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Personen, die vor und nach der Tat verdächtige Wahrnehmungen machten. Sie werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen.