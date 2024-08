Marina A., eine ehemalige Hausangestellte von Ex-Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam, steht am Dienstag in Meilen ZH vor Gericht. Die 43-jährige Rumänin hatte Thiam per E-Mail erpresst und gedroht, ihn beim Internationalen Olympischen Komitee anzuschwärzen.

1/7 Im März 2021 versuchte eine ehemalige Hausangestellte, vom Ex-CEO der früheren Grossbank Credit Suisse, Tidjane Thiam, 587'000 Franken zu erpressen.

Daniel Jung Redaktor News

Eine ehemalige Hausangestellte von Ex-Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam (62) steht am Dienstag in Meilen ZH vor dem Bezirksgericht. Die 43-jährige Marina A.* hatte von Thiam per E-Mail über eine halbe Million Franken verlangt – andernfalls drohte sie ihm mit negativen Konsequenzen.

Die Rumänin war als Hausangestellte in Thiams Villa in Herrliberg ZH beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis nahm offensichtlich kein harmonisches Ende: Die Frau war der Ansicht, dass ihr der ehemalige Top-Banker noch viel Geld schulde.

Sie drohte mit Meldung ans Olympische Komitee

In der Anklageschrift ist das Vorgehen von Marina A. beschrieben: In der erpresserischen E-Mail in englischer Sprache vom 2. März 2021 forderte die Frau 587'000 Franken. Sie wolle Thiam «nicht schaden», schrieb sie. Deshalb biete sie ihm an, den Streit um angebliche «Missstände» mit dieser Zahlung beizulegen.

Ansonsten werde sie Gewerkschaften und das Internationale Olympische Komitee informieren, dem Thiam seit 2019 angehört. Gemäss Anklageschrift zielte Marina A. darauf ab, Thiam so zur Zahlung des hohen Betrags zu nötigen – obwohl die Forderung «nicht begründet» oder «zumindest übersetzt» war.

Ihr Plan ging jedoch nicht auf. Thiam zahlte nicht, sondern schaltete die Polizei ein.

Antrag: Bedingte Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft sieht im Vorgehen der Frau eine versuchte Nötigung, eventuell sogar eine versuchte Erpressung. Sie fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 7 Monaten sowie eine Busse von 1200 Franken.

Der französisch-ivorische Doppelbürger Thiam war von 2015 bis 2020 Konzernchef der früheren Grossbank Credit Suisse, die im Frühling 2023 von der Konkurrentin UBS übernommen wurde.

Viel Ärger in der Goldküsten-Villa

Die Villa in Herrliberg brachte Thiam wenig Glück: Direkter Nachbar war Iqbal Khan (48), damals Chef der Vermögensverwaltung der CS und somit Mitarbeiter von Thiam. Als dieser zur UBS wechselte, liess Thiam seinen ehemaligen Untergebenen von Detektiven beschatten.

Im Februar 2020 trat Thiam nach monatelangen Bespitzelungs-Schlagzeilen als CS-Chef zurück und zog ins Ausland. Die Villa in Herrliberg verkaufte er 2022.

Aktuell befindet sich Thiam an den Olympischen Spielen in Paris, wie sein Instagram-Account zeigt. Kürzlich postete er etwa ein Bild mit Leichtathletik-Legende Carl Lewis (63).

Daneben konzentriert sich Thiam auf die Politik: Im Dezember 2023 wurde er Vorsitzender der rechtsliberalen Demokratischen Partei der Elfenbeinküste (PDCI).

Blick berichtet von der Verhandlung aus Meilen.

* Name geändert