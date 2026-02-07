DE
FR
Abonnieren

Es knallt und raucht
Leservideo zeigt illegale Demo im Zürcher Kreis 6

Vor dem türkischen Konsulat im Zürcher Kreis 6 kommt es am Freitagabend zu einer Demo. Vermummte zünden Feuerwerkskörper und rennen vor der Polizei davon.
Publiziert: 11:27 Uhr
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen