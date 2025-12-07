In Zürich-Oerlikon läuft am Sonntag ein grösserer Polizeieinsatz. Der Grund: Ein instabiles Baugerüst.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntagnachmittag wurde die Stadtpolizei Zürich durch Schutz & Rettung Zürich über ein instabiles Baugerüst an einem Hochhaus an der Hagenholzstrasse im Zürcher Kreis 11 informiert, wie BRK News berichtet. Zuvor meldete eine Leserreporterin Blick einen grossen Polizeieinsatz an der gleichen Stelle. «Es ist alles abgesperrt», so die Blick-Leserin.

Auf Anfrage erklärte die Stadtpolizei Zürich, dass mehrere Patrouillen wegen eines instabilen Baugerüsts ausgerückt seien. Gegen zehn Angehörige der Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich, darunter ein Einsatzleiter, wurden ebenfalls aufgeboten.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein über 30-stöckiges Hochhaus, das vollständig mit einem Baugerüst eingekleidet war.

Mehrere Etagen eingestürzt

Der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich prüfte die Lage mithilfe einer Drohne aus der Luft. Mehrere Etagen des Gerüsts waren eingestürzt; zudem waren diverse Verstrebungen massiv verzogen.

Die Statik des rund 80 Meter hohen Baugerüsts ist zurzeit nicht mehr gewährleistet – das Gerüst zeigt deutliche Instabilitäten. Die Stadtpolizei Zürich sperrte daraufhin einen Teil der Hagenholzstrasse für jeglichen Verkehr und richtete eine Umleitung ein, wie sie auf Anfrage erklärt. Weitere Ermittlungen laufen.

Die Strasse bleibt bis auf weiteres gesperrt. Verletzt wurde bei diesem Zwischenfall glücklicherweise niemand.