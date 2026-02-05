Drei Jugendliche wurden in Thalwil ZH nach einem Vorfall im Umfeld der Sekundarschule verhaftet. Die Behörden betonen: Es bestand keine Gefahr für Dritte. Ermittlungen laufen, Details werden nicht veröffentlicht.

In Thalwil ZH sind drei Jugendliche nach einem Vorfall im Umfeld der Sekundarschule Thalwil verhaftet worden. Das bestätigt die Oberjugendanwaltschaft auf Anfrage von Blick.

Nach Angaben der Behörden ereignete sich der Vorfall ausserhalb des Schulgeländes. Für Dritte habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

«Wir können bestätigen, dass drei Jugendliche verhaftet wurden wegen eines Vorfalls ausserhalb der Schule», sagt Esther Pioppini, Fachbereichsleiterin Kommunikation und Wissenschaft der Oberjugendanwaltschaft. Weitere Details werden derzeit nicht veröffentlicht: «Aufgrund der laufenden Untersuchungen können wir keine weiteren Angaben machen.»

Die Behörden betonen zudem ausdrücklich: Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Die Ermittlungen laufen.