Ein nächtlicher Helikopterflug über dem Uetliberg hielt Anwohner in der Nacht auf Mittwoch wach. Die Kantonspolizei Zürich verrät den Grund für den Einsatz.

Der Polizeihelikopter überflog das Gebiet mehrfach kreisend. Foto: Flighradar24

Darum gehts Helikopter kreist über Uetliberg, stört Anwohner beim Schlafen

Polizei-Heli der Kantonspolizei Zürich suchte nach vermisster Person

Einsatz begann gegen 23 Uhr

Janine Enderli Redaktorin News

«Seit zwei Stunden kreist ein Helikopter über dem Uetliberg. Es hält mich vom Schlafen ab.» In der Nacht auf Mittwoch wunderten sich mehrere Blick-Leser über die Flugroute eines Helikopters. «Etwa um 23 Uhr begann er über der Region Uitikon zu kreisen», so ein Leser. Der Grund sei im gänzlich unbekannt gewesen und er habe sich gefragt, was dahinter stecke.

Daten des Portals «FlightRadar24» verraten, dass es sich beim Helikopter um einen Polizei-Heli der Kantonspolizei Zürich handelt. Die Flugroute zeigt: Das Fluggerät überflog das Gebiet mehrfach kreisend.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen entsprechenden Einsatz. Es habe sich um einen Suchflug nach einer vermissten Person gehandelt. «Die Person ist bisher noch nicht gefunden worden», erklärt Mediensprecher Ralph Hirt.