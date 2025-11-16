Der 66-jährige Martin Wey aus Urdorf wird seit Samstag vermisst. Er wurde zuletzt im Zirkus Monti auf dem Kasernenareal gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Verbleib.

Die Polizei bittet um Hinweise, wo sich Martin Wey aufhält. Foto: kapo zh

Darum gehts 66-jähriger Martin Wey aus Urdorf wird seit 15. November 2025 vermisst

Zuletzt im Zirkus Monti gesehen, hat keinen guten Orientierungssinn

Wo ist nur Martin Wey? Der 66-Jährige aus Urdorf ZH wird seit Samstag vermisst. Er wurde letztmals um 17.15 Uhr anlässlich eines Besuchs im Zirkus Monti auf dem Kasernenareal gesehen.

Seither wird er vermisst. Er verfügt über keinen guten Orientierungssinn und wird kaum aktiv Menschen um Hilfe ansprechen.

Er ist etwa 185 Zentimeter gross, weiss und verfügt über eine schlanke Statur. Er trägt eine Brille und hat kurze, gekrauste grau- und braun melierte Haare sowie braune Augen.

Schlüsselbund mit einem roten Badge

Er trägt dunkelbraune Winterschuhe, eine dunkelbraune Daunenjacke, beige/braune Hosen, eine dunkle Kappe und schwarze Stoffhandschuhe. Zudem hat er einen Schlüsselbund mit einem roten Badge, einem violetten Dinosaurier sowie einem Plüschwürfel und einer Plüschhyäne dabei.