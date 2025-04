Das Elefantenbaby, das am frühen Karsamstagmorgen im Zoo Zürich zur Welt gekommen ist, trägt den Namen Zali. Das männliche Jungtier entwickelt sich prächtig.

Neuer Name für Baby-Elefanten im Zoo Zürich gefunden

Das Elefantenkalb kam in der Nacht auf Samstag im Zoo Zürich zur Welt. Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zali sei ein Hindu-Name und bedeute so viel wie «sofortiges Erscheinen», erklärte Zoodirektor Severin Dressen am Mittwoch vor den Medien.

Der Name des Baby-Elefanten wurde unmittelbar nach der Geburt noch nicht bekannt gegeben. Klar war einzig, dass der Name mit Z beginnen werde, da man sich in einem sogenannten «Z-Jahr» befinde. Das Elefanten-Tierpflegerteam wählte den Namen aus.

Zali erblickte in der Nacht auf Samstag um genau 2.22 Uhr im Kaeng Krachan Elefantenpark im Zoo Zürich das Licht der Welt. Die Geburt verlief ohne Komplikationen, wie der Zoo an Ostern mitteilte. Das Elefantenkalb stand und trank bereits kurze Zeit später. Für die 19-jährige Elefantenmutter Farha ist es bereits die vierte Geburt. Vater des Jungtiers ist der 20-jährige Elefantenbulle Thai.