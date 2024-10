Energieversorgung Winterthur will Abwärme des privaten Rechenzentrums anzapfen

Die Stadt Winterthur will die Abwärme des privaten Rechenzentrums in Hegi anzapfen, die derzeit ungenutzt in die Umgebung verpufft. Dies sieht der Masterplan für Wärmenetze vor, den der Stadtrat am Dienstag publizierte.