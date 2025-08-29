EKZ senken die Stromtarife 2026 um durchschnittlich 11 Prozent

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) senken die Strompreise per 2026 um durchschnittlich 11 Prozent. Dies entlastet einen durchschnittlichen Haushalt im kommenden Jahr um rund 90 Franken.

Die EKZ senken 2026 die Stromtarife um durchschnittlich 11 Prozent. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Der Hauptgrund für die Tarifsenkungen seien die gesunkenen Beschaffungskosten aufgrund tieferer Marktpreise für Energie, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Weiter teilten die EKZ mit, dass der Hoch- und Niedertarif für die gelieferte Energie ab 2026 wegfalle und durch einen Einheitstarif mit saisonaler Differenzierung abgelöst werde. Dieser ändere quartalsweise.

Neu bieten die EKZ zudem einen Wahltarif für dynamische Netznutzungs- und Energietarife an. Dynamische Tarife seien ein wichtiger Hebel für die Entlastung des Stromnetzes, schreiben die EKZ.