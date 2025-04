Gute Nachrichten für die 10'000 Mieterinnen und Mieter einer städtischen Wohnung in Zürich: Ihre Miete wird tiefer. Grund ist die Senkung des Referenzzinssatzes von 1,75 auf 1,5 Prozent.

Die Stadt Zürich gibt den tieferen Referenzzinssatz an die Mieterinnen und Mieter der städtischen Wohnungen weiter. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Referenzzinssatz wurde am 3. März gesenkt. Die Stadt Zürich gebe diese Reduktion an die Mieterinnen und Mieter weiter, teilte sie am Dienstag mit. Der tiefere Mietzins gilt ab dem 1. Juli, abhängig vom jeweiligen Mietvertrag. Alle Mietenden, die künftig weniger zahlen müssen, werden persönlich benachrichtigt.