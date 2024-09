Rad-WM in Zürich

«Einschränkungen für die Zufahrten zu einschneidend» Zürcher Privatklinik muss während Rad-WM schliessen

Während der Rad-WM, die ab heute die Zürcher Innenstadt fest in der Hand hat, muss die Klinik Pyramide am See im Seefeld in die Betriebsferien – die Zufahrtsmöglichkeiten sind zu eingeschränkt.