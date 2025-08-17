In Zürich brach am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen, drei Personen blieben unverletzt. Zwei gerettete Katzen wurden in ein Tierspital gebracht.

Bei dem Feuer wurden zwei Katzen verletzt. Foto: Schutz und Rettung

Darum gehts Brand in Mehrfamilienhaus im Kreis 11 Zürich, Feuerwehr löscht rasch

Zwei Katzen gerettet und medizinisch versorgt, kommen ins Tierspital

Drei Personen untersucht, zwei Wohnungen unbewohnbar, Brandursache noch unklar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz nach 9 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich am Sonntag einen Notruf, dass es in einem Mehrfamilienhaus im Kreis 11 brenne. Als die Einsatzkräfte nur kurze Zeit später eintrafen, hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet und die Sonnenstoren der unter- und oberhalb liegenden Wohnungen in Flammen gesetzt.

Die betroffene Wohnung stand zu diesem Zeitpunkt schon in Vollbrand. Die Bewohnenden des Gebäudes brachten sich selbstständig in Sicherheit. Umgehend startete die Berufsfeuerwehr mit einem Löschangriff von innen und aussen und konnte die Flammen so rasch löschen.

Büsis kamen ins Tierspital

Die Sanität führte bei drei Personen eine medizinische Untersuchung durch, konnte sie aber vor Ort wieder entlassen – alle blieben unverletzt. Zwei Katzen, die die Berufsfeuerwehr aus der Wohnung gerettet hatte, wurden durch die Sanität medizinisch erstversorgt. Sie kamen in ein Tierspital.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, sowie die darüberliegende Wohnung können derzeit nicht mehr bewohnt werden. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.