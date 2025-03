Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagmittag in einer Tiefgarage in Oberengstringen ZH. Ein älterer Herr wurde von einem Auto erfasst, während die Fahrerin die Kontrolle verlor und gegen einen Pfeiler prallte.

1/5 Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und des Forensischen Instituts Zürich sicherten am Unfallort Spuren. Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Mann (93) in Tiefgarage von Auto erfasst und schwer verletzt

Autofahrerin prallte nach Erfassung des Mannes gegen einen Pfeiler

Marian Nadler Redaktor News

Ein Mann (93) ist am Dienstagmittag in einer Tiefgarage in Oberengstringen ZH von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 11.40 Uhr fuhr eine Frau (89) mit ihrem Auto aus einem Parkfeld in einer Tiefgarage. Dabei erfasste sie den Mann, der hinter dem Fahrzeug stand und den Verkehr beobachtete. Anschliessend prallte sie gegen einen Pfeiler der Tiefgarage. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. «Beide mussten mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden», schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und des Forensischen Instituts Zürich sicherten am Unfallort Spuren. Die Auswertungen sowie die weiteren Abklärungen zur Unfallursache erfolgen durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl.

Aufgrund des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Tiefgarage für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Tiefgaragenbetreiber regelten den Verkehr. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, das Forensische Institut Zürich, sowie der Rettungsdienst Limmattal und ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.