Eineinhalb Jahre nach Brand Winterthur eröffnet temporäre Turnhalle

Eineinhalb Jahre nach dem Brand der Turnhalle Tössfeld in Winterthur steht den Vereinen und der Schule vor Ort wieder eine Sportstätte zur Verfügung: Die Stadt kann eine temporäre Turnhalle in Betrieb nehmen, wie sie am Montag mitteilte.