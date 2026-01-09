DE
Eine Person verletzt
Kollision zwischen Postauto und Glattalbahn

Am Donnerstagabend kam es in Kloten, beim Flughafen Zürich, zu einer Kollision zwischen der Glattalbahn und einem Postauto. Dabei wurde eine Person verletzt.
Publiziert: 06:48 Uhr
