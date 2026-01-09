DE
Kloten: Postauto kollidiert mit Tram der Glattalbahn
Eine Person verletzt
Kollision zwischen Postauto und Glattalbahn
Am Donnerstagabend kam es in Kloten, beim Flughafen Zürich, zu einer Kollision zwischen der Glattalbahn und einem Postauto. Dabei wurde eine Person verletzt.
Publiziert: 06:48 Uhr
