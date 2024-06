Zwei Paketdiebe flüchten vor der Polizei und verunfallen

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochnachmittag in Horgen zwei Paketdiebe geschnappt: Diese, ein 20-jähriger Deutscher und ein 15-jähriger Rumäne, versuchten zwar zu flüchten, doch eine Gartenmauer stoppte ihr Fahrzeug.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch in Horgen zwei junge Paketdiebe verhaftet. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Fahnder der Kantonspolizei hatten kurz vor 15 Uhr beobachtet, wie ein Mann in einem Mehrfamilienhaus ein Paket aus einem Postfach nahm und schnellen Schrittes in ein wartendes Auto stieg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als der Fahrer die Polizei bemerkte, brauste er davon. Um einem Polizeiauto ausweichen zu können, lenkte er seinen Wagen über eine kleine Treppe hinunter. Dabei wurden die Reifen und das Fahrzeug beschädigt. Der Paketdieb drückte dennoch weiter aufs Gaspedal - er verlor aber die Kontrolle über das Auto, das daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Gartenmauer prallte.

Die beiden Insassen liessen das völlig demolierte Auto stehen und flüchteten zu Fuss. Polizisten erkannten bei der eingeleiteten Fahndung aber kurz darauf den jungen Mann und den Jugendlichen und verhafteten diese.