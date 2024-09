Drogenhandel Passagier reist mit 18 Kilo Marihuana im Koffer nach Zürich

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Samstag am Flughafen Zürich einen Drogenkurier verhaftet. Der 27-jährige Brite schmuggelte auf seiner Reise von Bangkok via Dubai nach Zürich rund 18 Kilogramm Marihuana in seinem Koffer.