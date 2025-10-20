Der Zürcher Stadtrat hat die Verlängerung der Cannabis-Abgabe bis 2028 beantragt. Über 2300 Personen beziehen über das Projekt «Züri-Can» legal Cannabis.

Die Stadt Zürich will ein Pilotprojekt für die legale Cannabis-Abgabe bis 2028 verlängern. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts Die Verlängerung des Projekts kostet 800'000 Franken

Das Pilotprojekt entzieht dem Schwarzmarkt Millionen und schützt Konsumierende

Bisher wurden 750 Kilo Cannabis in 88'000 Verkäufen bezogen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für die Verlängerung würden 800'000 Franken fällig, teilte die Stadt Zürich am Montag mit. Bisher war geplant, die Studie bis 2026 durchzuführen. Rund 750 Kilo Cannabis bezogen die Konsumentinnen und Konsumenten bisher in 88'000 Verkäufen.

Das Pilotprokjekt sei erfolgreich, hiess es weiter. Dem Schwarzmarkt seien so etwa 7,5 Millionen Franken entzogen worden. Im Zentrum der Pilotstudie, die von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich begleitet wird, stünden die Gesundheit und der Schutz der Konsumierenden vor den Risiken des Schwarzmarktes, wurde Stadtrat Andreas Hauri (GLP) zitiert.

Der Bund bewilligte im Juli 2025 eine Erhöhung der Teilnehmenden von 2100 auf 3000. Die Stadt will mehr Gelegenheitskonsumierende und Frauen ansprechen. Diese seien bisher unterrepräsentiert.