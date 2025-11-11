Diensthund spürt 128 Kilogramm Haschisch am Flughafen Zürich auf

Diensthund Iam half am Flughafen Zürich, 128 Kilogramm Haschisch in einer Frachtsendung sicherzustellen. Die Betäubungsmittel waren in 30 Kartons versteckt.
Foto: BAZG
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die verdächtigen 144 Kartons waren auf vier Europapaletten verteilt, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilten. Zur genaueren Überprüfung setzten die Einsatzkräfte den Betäubungsmittelspürhund Iam ein, der kurz darauf auch anzeigte.
Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der Kantonspolizei Zürich übergeben.